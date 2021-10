Tartufesta Montaione, un mondo di sapori vicino casa

“Non solo tradizione popolare, ma un’eccellenza dei nostri territori che portano alto il nome della Toscana nel mondo”.

Con queste parole il presidente del Consiglio regionale, Antonio Mazzeo, ha presentato oggi Tartufesta, la mostra mercato del tartufo e dei prodotti tipici del territorio di Montaione. Dopo un anno di stop, torna la celebre manifestazione e lo fa con un’edizione speciale domenica 31 ottobre e lunedì 1 novembre. Stand enogastronomici, artigianato, escursioni a piedi e a cavallo, caratterizzano questa kermesse, che fa scoprire uno dei borghi più belli d’Italia guidati dall’inconfondibile aroma del tartufo bianco.

Alla presentazione, avvenuta questa mattina in Palazzo Medici Riccardi a Firenze, oltre a Mazzeo hanno partecipato il consigliere Enrico Sostegni, il sindaco di Montaione Paolo Pomponi, il vicesindaco Luca Belcari, e la presidente del centro commerciale naturale Borgo Alto Marianna Lenzi.

“Sono contento di poter mandare l’ennesimo messaggio di speranza – ha proseguito Mazzeo –: si riparte in presenza. Lo si fa con fatica, perché conosco bene l’impegno profuso da sindaco e Comune di Montaione per riproporre in sicurezza questa manifestazione. La Tartufesta a Montaione racconterà una parte importante del nostro territorio, unendo gastronomia, qualità e tutela dell’ambiente. A questo proposito, voglio ringraziare tutti i tartufai, che si sono impegnati a proteggere la qualità ambientale dei nostri territori. Rappresentano una delle eccellenze diffuse della nostra regione e sono felice che tante persone potranno tornare a gustare il tartufo e la bellezza di Montaione".

"Non è stato un anno semplicissimo, era importante tornare a celebrare la festa più importante per la nostra comunità. Non è neppure un momento fortunato per le ricerca del tartufo, ma la stagione del turismo enogastronomico è ripartita, ci sono buone aspettative anche per le vacanze natalizie” ha osservato il sindaco Paolo Pomponi.

“La mostra mercato Tartufesta – ha illustrato il primo cittadino – è da trent’anni l’evento clou di Montaione, ma questa sarà un’edizione particolare: da una parte abbiamo abbinato alla “classica” ultima domenica del mese anche il successivo lunedì di festa; dall’altra, a causa delle disposizioni anti covid, abbiamo dovuto sacrificare alcuni eventi che in passato caratterizzavano la manifestazione, come i cooking show.

Tuttavia – ha assicurato – è un bellissimo momento di ripartenza, perché anche queste piccole cose sono importantissime per un graduale ritorno alla normalità dopo tanta sofferenza. Sarà un’edizione di transizione, ma che non impedirà di riproporre il cuore della mostra mercato: il Re Tartufo. Una Tartufesta di passaggio, ma anche un ponte per ripartire con maggiore vigore”.

A proposito dell’impegno del Centro commerciale naturale, il sindaco ha confermato che “nei piccoli borghi come il nostro, i negozi di vicinato inseriti nel centro storico del borgo medievale rappresentano l’anima della comunità e sono fondamentali da un punto di vista sociale, economico e turistico. Incarnano una presenza costante al servizio dei cittadini”.

“Dopo un anno di stop, abbiamo voluto ripartire con un’edizione speciale per quella che è la manifestazione più importante del borgo di Montaione – ha aggiunto il vicesindaco Belcari–. Si celebra il prodotto d’eccellenza del nostro territorio, il tartufo bianco, e attorno al tartufo bianco, i prodotti tipici all’interno del centro storico, le nostre castagne il ‘PortaFuori’ e il mercatino di arti e mestieri, che si svolge lunghe le vie del borgo”.

“Siamo molto contenti che il presidente Mazzeo abbia raccolto l’idea lanciata da sindaco e vice sindaco di presentare in consiglio regionale l’edizione 2021 – ha dichiarato Enrico Sostegni –. Montaione incarna le caratteristiche per cui la Toscana è conosciuta nel mondo: paesaggio, capacità di unire eventi culturali con il territorio e l’eccellenza enogastronomica. Un plauso va fatto anche a Borgo Alto: il Centro commerciale naturale di Montaione è stata una scommessa vinta e una realtà di successo”.

Il coinvolgimento del centro commerciale naturale, infatti, costituisce il valore aggiunto di questa edizione: “Per noi di ‘Borgo Alto’ è la prima esperienza – ha spiegato Marianna Lenzi – e siamo soddisfatti, l’amministrazione comunale ci supporta. Si tratta di un forte impegno per rilanciare un settore come la ristorazione e far conoscere prodotti della zona. Abbiamo organizzato ‘PortaFuori’ – allestimenti a tema dei commercianti, con l’apertura straordinaria dei negozi del centro storico – che sarà gestito da tutti i commercianti del Comune di Montaione, per dare più valore alla festa".

Giovanni Gaeta