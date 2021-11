Dopo nove mesi dal salvataggio la tartaruga Perla torna in mare

Fu trovata impigliata tra lenze e reti su una spiaggia di San Vincenzo nel febbraio scorso. Domani, dopo 9 mesi dal soccorso, la giovane esemplare di Caretta Caretta dal nome Perla tornerà a nuotare libera in mare. Condizioni meteo permettendo alle 11 è previso il rilascio della tartaruga, che fu trovata da alcuni cittadini dopo una mareggiata in prossimità del bagno La Perla (Qui la notizia)

La pronta segnalazione permise un rapido intervento che salvò l'animale, un giovane esemplare lungo circa 45 centimetri, largo 31 centimetri per un peso di quasi 4 kg e mezzo. Un salvataggio tempestivo grazie all'attivazione di una rete di pronto intervento, costituita dall'Osservatorio toscano per la biodiversità che su disposizione di Arpat, trasferì Perla all'Acquario di Livorno, centro di recupero e riabilitazione per tartarughe marine.

Il ritrovamento di Perla nel febbraio 2021

Perla è quindi pronta a tornare in mare e al suo rilascio oltre agli organizzatori tra i quali Comune di San Vincenzo, Acquario di Livorno, Arpat e Capitaneria di Porto, parteciperanno anche i giovani studenti di tre classi delle elementari dell'Istituto comprensivo Mascagni di San Vincenzo.