Imbrattata poesia di Gianni Rodari sulla targa a Santa Croce

Quante cose si possono fare con una bomboletta spray. La più stupida è quella di imbrattare beni pubblici, come la targa con la poesia di Gianni Rodari in Largo della Pace a Santa Croce proprio al parco che prende il nome del poeta dei ragazzi.

"È un gesto di inciviltà che ci ferisce profondamente - spiega la sindaca di Santa Croce Giulia Deidda in un post su Facebook -, un gesto vile, a cui rispondiamo rinnovando il messaggio di pace che è riportato in questa targa: Santa Croce sull'Arno si schiera, ancora una volta, contro la guerra. E proprio oggi, 4 novembre, ricorda con grande sentimento coloro che hanno perso la vita al fronte, spesso giovani ragazzi che meritano il nostro rispetto e non questi spregi".