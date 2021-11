Tentato furto in un supermercato a Pisa, è il terzo in pochi giorni

Ieri sera, intorno alle 19.20, un uomo è stato denunciato a Pisa per il reato di furto aggravato. La polizia è intervenuta alla Coop di via Valgimigli, dove la vigilanza aveva fermato un uomo che aveva oltrepassato le barriere antitaccheggio senza pagare la merce, per un valore di circa 170 euro. Sul posto gli agenti hanno identificato il responsabile, un 44enne che è stato denunciato, mentre la merce è stata restituita al supermercato.

Nei giorni scorsi sempre a Pisa sono avvenuti altri due tentati furti in supermercati della città. Anche in questi casi i responsabili sono stati denunciati e la merce riconsegnata ai negozi.