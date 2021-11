Villa dell'Ambrogiana, sei fiducioso per il recupero? Il sondaggio di gonews.it

Il ministro della cultura Dario Franceschini è stato in visita alla Villa dell'Ambrogiana a Montelupo Fiorentino (Qui la notizia). Va avanti il progetto di riqualificazione della Villa Medicea che punta a trasformare l'ex ospedale psichiatrico giudiziario in un luogo culturale. Questo grazie anche all'interesse delle Gallerie degli Uffizi, che mirano a portare all'Ambrogiana il progetto Uffizi Diffusi, ovvero la diffusione delle opere che si trovano nei depositi del museo fiorentino, in altri luoghi d'interesse culturale.

La bellissima Villa, circondata dal parco dove tanti montelupini passeggiano o fanno jogging, sta piano piano riscrivendo il suo futuro. Dopo la visita di questa mattina, a cui hanno preso parte anche i sindaci dell'Empolese Valdelsa, il presidente della Regione Eugenio Giani e il direttore degli Uffizi Eike Schmidt, siamo andati per le strade di Montelupo a caccia di opinioni per il sondaggio di gonews.it. Abbiamo chiesto ai cittadini il loro parere su questo importante progetto di riqualificazione.

Come ogni settimana, è possibile esprimersi anche per i lettori, in questo caso sulla Villa dell'Ambrogiana. Si può votare alla domanda "Sei fiducioso per il recupero?" nella colonna destra della homepage, fino a giovedì prossimo 11 novembre, quando tireremo le somme.

Villa dell'Ambrogiana, il video del sondaggio di gonews.it

