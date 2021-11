Da Akragas a San Miniato, mostra di Marco Divitini sulla Via Angelica

Sabato 13 Novembre, in concomitanza con la partenza della 50esima edizione della Mostra Mercato del Tartufo Bianco di San Miniato, negli spazi della Via Angelica, si aprirà la mostra fotografica del maestro Marco Divitini che ha scelto la Pro Loco e questa importante manifestazione per portare nel nostro centro storico le sue opere.

Marco Divitini, fotografo di fama nazionale, già vincitore di numerosi riconoscimenti, è un grande esperto nella tecnica dell'infrarosso, sulla quale si è perfezionato negli anni, arrivando a risultati soprendenti. Le opere del maestro Divitini si distinguono per la capacità dell'nfrarossi di immortalare la bellezza invisibile, andando così oltre ciò che i recettori umani consentono solitamente di individuare. Nelle sue fotografie, ottenute con la tecnica di ripresa in luce infrarossa "IR", come strumento di espressione artistica e visiva che ne definisce la peculiare cifra stilistica, i soggetti appaiono galleggiare in una dimensione evanescente, metafisica, sospesa, atemporale in cui lo spazio, la luce e il tempo sembrano infiniti, eterni. Marco Divitini punta il suo obiettivo su una comunicazione visiva che diventa narrazione per immagini cariche di enfasi descrittiva e capaci di impressionare in un istante.

"Siamo molto contenti ed orgogliosi di ospitare il maestro Divitini e la sua arte - afferma Nicoletta Corsi, presidente della Pro Loco -. Questo evento ci da la possibilità di sfruttare ancora una volta al meglio gli spazi che la parrocchia di San Domenico ci ha dato in gestione e offrire a tutti coloro che verranno a visitare la mostra – che speriamo siano tanti – una bella occasione di vivere la cultura a 360° : belle foto, in un contesto artistico di valore, nel corso della manifestazione più importante per il nostro centro storico".

La mostra, apre al pubblico sabato 13 novembre, a partire dalle 16.30, e sarà visitabile per tutto il mese di Novembre (secondo l'orario dell'ufficio Pro Loco e previa esibizione del green pass).

Per la realizzazione dell'evento ringraziamo tutti coloro che hanno contribuito a vario titolo : la Fondazione San Miniato Promozione, Irene Campinoti (che ha curato la grafica del materiale promozionale), la pasticceria Dolce Vita, la gioielleria Maelisa, Fiorilandia, il Bar da Panzanella, Erbe di San Romano, l'enoteca Sorsi di...Vini e sempre in tema enologico, ultima ma non per importanza, l'associazione Le donne del Vino, la più grande e attiva associazione di enologia al femminile del mondo, che in occasione dell'inaugurazione sarà presente con alcune delle sue etichette.

Fonte: Pro Loco San Miniato