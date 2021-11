È ai domiciliari per il furto di un cane, evade e va a mangiare la pizza: arrestato di nuovo

Neanche un mese fa è stato arrestato per aver rubato un pitbull e picchiato un amico del proprietario (Qui la notizia). Adesso è stato trasferito in carcere, per aver violato gli arresti domiciliari ed essere uscito per andare a mangiare una pizza. L'uomo, un 31enne macedone, era già finito alla fine di ottobre in manette per rapina per aver rubato il cane da un appartamento di Venturina Terme e picchiato un conoscente del proprietario, che si era accorto del furto.

Adesso è stato arrestato e trasferito in carcere, in esecuzione a un'ordinanza del gip di Livorno per essere evaso dagli arresti domiciliari per essere andato appunto in pizzeria. Secondo quanto accertato dai carabinieri il 31enne è uscito di casa nonostante i domiciliari e una volta entrato in un locale del luogo, ha mangiato e bevuto senza pagare il conto, tornando tranquillamente a casa. Ad aspettarlo però c'erano i carabinieri, che hanno proceduto con l'arresto.