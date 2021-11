Per l'Ambrogiana "è la volta buona": i risultati del sondaggio di gonews.it

È la volta buona per il recupero della bella villa Medicea di Montelupo Fiorentino. A dirlo sono i risultati dell'ultimo sondaggio di gonews.it (Qui). Dopo la visita del ministro della cultura Dario Franceschini alla villa dell'Ambrogiana, gonews.it ha sentito i pareri di qualche montelupino trovato in città e domandato poi ai lettori. Per la villa, ex ospedale psichiatrico giudiziario, è giunto il momento di voltare pagina in chiave culturale, grazie al progetto Uffizi Diffusi.

E i lettori si sono detti fiduciosi di questo grande progetto in cantiere: con il 62.93% ha vinto il Sì alla domanda, "Ambrogiana e Uffizi Diffusi, fiducioso per il recupero?". C'è comunque ancora chi rimane dubbioso sul futuro della villa immersa nel verde di Montelupo, ovvero il 37.07% dei votanti che hanno risposto "No, serviranno ancora troppi anni".