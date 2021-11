Empoli Città del Natale, le modifiche alla viabilità per weekend e festivi

Empoli ‘Città del Natale’ torna con l’edizione 2021 per un periodo natalizio magico con le vie del centro storico invase da installazioni luminose e il grande albero di Natale. Domani, sabato 13 novembre, l’accensione e l’inaugurazione a partire dalle 18 di Piazza della Vittoria.

L’evento, organizzato dall’associazione Centro Storico di Empoli, interessa varie strade, con allestimenti, addobbi, punti di ristoro e di intrattenimento. La manifestazione prevede una notevole partecipazione di persone che determinano impedimenti, rallentamenti per la libera circolazione veicolare e pedonale.

Per garantire la massima sicurezza della manifestazione e della circolazione stradale è stata adottata un’ordinanza che sarà in vigore dalle 17 alle 21 di sabato e di domenica e nei giorni festivi da qui ai primi giorni del 2022. Quindi il 13, 14, 20, 21, 27 e 28 Novembre 2021, e 4, 5, 8, 11, 12, 18, 19, 25, 26 e 31 Dicembre 2021, e 1, 2, 6, 8 e 9 Gennaio 2022, saranno in vigore provvedimenti di viabilità temporanei.

Piazza della Vittoria, in quell’orario, dalle 17 alle 21, sarà chiusa nel tratto, fra Via Tinto da Battifolle e Via Roma, divieto di transito di tutti i veicoli con obbligo di svolta a sinistra in direzione Via F.lli Rosselli: non si potrà procedere verso Via Roma fino al semaforo .

L’ordinanza dispone che, in caso di necessità, accertata dal personale della Polizia Municipale, siano adottati temporaneamente alcuni cambiamenti alla viabilità come la chiusura di Via Tinto da Battifolle, con obbligo all'intersezione con Via S. Ferrante di obbligo di svolta a sinistra; oppure la chiusura del traffico da Via Pievano Rolando/ Piazza Guido Guerra e altre possibilità fino alla chiusura di Via dei Neri. Come detto solo se si riscontreranno particolari necessità.

Si ricorda che per il periodo natalizio è in vigore l’ordinanza che vieta, per motivi di incolumità e sicurezza urbana, la vendita anche su area pubblica e anche per asporto da parte dei somministratori, la somministrazione, l’uso e la detenzione di bevande in contenitori di vetro e lattine, ad eccezione del servizio al tavolo per le sole attività di somministrazione di alimenti e bevande. L’ordinanza è attiva tutti i giorni, dalle 20 alle 7 del giorno successivo.

Fonte: Comune di Empoli - Ufficio stampa