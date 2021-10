Empoli Città del Natale 2021, prove e preparativi in città

Il 13 novembre Empoli cambia 'stagione' e si addobba per il Natale. Continua l'iniziativa Empoli Città del Natale, diventata ormai una tradizione, nonostante il salto per l'edizione 2020/2021 causato dalla pandemia.

L'appuntamento per sabato 13 novembre sarà dalle 18 in poi con il taglio del nastro delle iniziative legate al Giro d'Empoli. Nel frattempo i preparativi sono in atto da giorni e giorni. Proprio ieri sono state 'testate' le videoproiezioni sugli edifici di pregio della città. Mentre la scorsa settimana sono state montate le luminarie in giro per le vie del centro.

Alcune anticipazioni sono già state date. Ritorneranno i punti Wow, con le installazioni scenografiche in vari punti del centro, ci saranno sia il Magico Mondo di Babbo Natale che una nuova iniziativa, la Casa delle Mascotte in piazza della Vittoria con i personaggi Disney e non solo. Le stesse mascotte faranno il giro del centro storico tutti i pomeriggi di sabato e domenica dall'inaugurazione fino al 9 gennaio 2022 dalle 16 alle 19 ogni ora.

Le prove delle proiezioni per Empoli Città del Natale 2021

Piazza della Vittoria ospiterà anche i mercatini di Natale dedicati ai regali e alle golosità.

Ci sarà spazio anche per uno dei regali più amati, le costruzioni con i mattoncini, che avranno uno spazio esclusivo dedicato in piazza Matteotti.

In piazza Farinata, tra le Naiadi ritrovate e la storica Collegiata, tornerà a 'nevicare' in orari programmati. Per chi alla neve preferisce il ghiaccio, il luogo ideale sarà piazza Matteotti con la pista di pattinaggio.