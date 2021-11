Ponte sull'Orme a Empoli, entro fine anno la gara per i lavori

Le risorse per l’intervento di consolidamento del ponte sull'Orme a Empoli ci sono. Una variazione di bilancio approvata dal Consiglio della Città Metropolitana ha trasferito a Empoli 175mila euro. In più si attende che si aggiungano dalla Regione Toscana 490 mila euro, il via libera c’è già. Anche il Comune di Empoli ha pronti 265mila euro di risorse proprie per arrivare a quasi un milione di euro di stanziamento come stima del costo in fase di progettazione (la prima stima fu di quasi 750mila euro).

L’obiettivo è la pubblicazione della gara per l’affidamento dei lavori entro l’anno, il 2022 sarà quindi l’anno decisivo, l’anno del cantiere e della sua ultimazione .

L’intervento dovrebbe durare circa sei mesi dall’inizio del cantiere che, espletate i procedimenti della gara pubblica, dovrebbe essere aperto nel corso della prossima primavera e andare avanti durante l’estate approfittando della stagione secca e della più bassa probabilità di piogge e allagamenti dell’alveo del torrente Orme dove si svolgeranno la maggior parte dei lavori.

Con la programmazione dei cantieri sarà anche possibile capire quando ci saranno le chiusure programmate per la viabilità in quel tratto specifico della strada a Est di Empoli.

"Siamo finalmente vicini alla risoluzione del problema del Ponte sull’Orme. I cittadini sopportano da mesi un grande disagio e di questo mi scuso – afferma il sindaco di Empoli Brenda Barnini –. Purtroppo il rifacimento di un ponte è un’opera più complessa di quello che sembra e le verifiche tecniche effettuate hanno portato ad un progetto esecutivo che sfiora il milione di euro. È stato assolutamente determinante quindi il contributo messo a disposizione dalla Regione Toscana grazie ad un impegno personale e diretto del Presidente Eugenio Giani, che ringrazio vivamente. Senza la sua sensibilità rispetto all’importanza di questo intervento non saremmo riusciti a raggiungere la cifra necessaria. La restante parte delle risorse viene invece in parte dal bilancio della Città Metropolitana che grazie all’intervento del Sindaco Dario Nardella ha compreso il valore sovra territoriale a beneficio della Nuova Pignone di quel ponte. Infine resta decisiva la quota di risorse del bilancio del Comune. Siamo pronti ora ad andare in gara per i lavori. Ci sarà ancora da sopportare qualche mese di disagio però possiamo dire di avere alle spalle il momento più difficile".