Papa a Firenze nel 2022 per l'incontro Mediterraneo frontiera di Pace

Papa a Firenze, il ritorno

Dopo il 2015 e per la terza volta Papa Francesco torna a Firenze. Lo annuncia l'arcivescovo di Firenze Giuseppe Betori.

"Con grande gioia abbiamo accolto l'annuncio che Papa Francesco sarà a Firenze il 27 febbraio 2022 per la conclusione dell'incontro 'Mediterraneo frontiera di pace promosso dalla Conferenza Episcopale Italiana. Negli stessi giorni si terrà la Conferenza internazionale dei Sindaci del Mediterraneo - dice l'arcivescovo Betori. -

Il Santo Padre onora per la terza volta della sua presenza la diocesi e la città, gliene siamo grati e al tempo stesso sentiamo una particolare responsabilità. Il Papa sarà fra noi, eredi e diretti testimoni dell'opera e dell'impegno per la fraternità fra i popoli del Venerabile Giorgio La Pira, il "sindaco santo". Come lui vogliamo essere portatori di speranza perché le rive del Mediterraneo tornino ad unire e non separare.

Nella preghiera ci prepariamo ad accogliere Papa Francesco e i Vescovi del Mare Nostrum, il Signore illumini questi giorni e il nostro dialogo perché possiamo contribuire all'edificazione della pace in un'area ancora oggi segnata da guerre, emigrazioni e disuguaglianza".