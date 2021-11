Si terrà domani, mercoledì 17 novembre, alle ore 12 in Sala Cerimonie a Palazzo Comunale, il conferimento istituzionale di una pergamena di ringraziamento ad Ambra Sabatini, atleta paralimpica vincitrice della medaglia d'oro nei 100 metri alle Paralimpiadi di Tokyo.

Sarà il sindaco Luca Salvetti a consegnare l'onorificenza alla giovane atleta nata a Livorno e vissuta a Porto Ercole, dove purtroppo, tre anni fa, all'età di 16 anni, è rimasta coinvolta in un tragico incidente stradale a causa del quale le è stata amputata la gamba sinistra.

Ambra non si è persa d'animo e con l'aiuto dei familiari e dell'allenatore appena ha potuto è tornata in pista ed ha continuato a correre, gareggiando e passando da un successo all'altro fino alle paralimpiadi.

La sua grande forza d'animo e la grinta l'hanno condotta sul gradino più alto del podio in una estate in cui l'Italia ha vinto tutto in ogni specialità sportiva.

Nella pergamena che le sarà consegnata domani si legge: “L'Amministrazione Comunale di Livorno esprime il più sentito ringraziamento a Ambra Sabatini per la medaglia d'oro e il primato mondiale nei 100 metri di atletica femminile conquistati ai Giochi paralimpici di Tokyo 2020. Cuore, sacrificio e talento per un'incredibile e straordinaria prestazione”.

Presenti all'evento insieme al Sindaco: l'assessore al Sociale Andrea Raspanti, il vicepresidente della Provincia Pietro Caruso, il delegato provinciale del Coni Gianni Giannone, il garante delle disabilità del Comune di Livorno Valerio Vergili, Michela Castellani della Fispes (Federazione Italiana Sport Paralimpici e Sperimentali).