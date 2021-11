Apre la pizzeria e devolve metà dell'incasso: il bel gesto di Martina Cecconi

Ha aperto la sua pizzeria a soli venti anni e, per festeggiare il primo giorno, ha deciso di mettere la solidarietà in cima a tutto. Martina Cecconi ha venti anni e ha aperto Pizzeria La Rossa la scorsa settimana. Ha deciso di devolvere la metà dell’incasso del giorno di inaugurazione (500 euro) a Noi Da Grande, l’associazione che è da sempre vicina alle famiglie dei bambini e ragazzi disabili per garantire loro un futuro migliore attraverso il finanziamento di percorsi di riabilitazione.

Cecconi ha consegnato il denaro alla presenza dell'assessora empolese Valentina Torrini e di Valentina Cantini di CNA. La Pizzeria La Rossa si trova in via Bardini al civico 4, l'inaugurazione è di sette giorni fa.

Stando a quanto riporta CNA le imprese femminili nell’Empolese Valdelsa sono oltre 4mila, il 20,1/% di tutte quelle presenti nella Città Metropolitana. Quelle giovani sfiorano le 1400 unità, il 19,2% di quelle della Città Metropolitana. Entrambe le tipologie sono in calo rispetto ad un anno fa: dello 0,6% quelle femminili, del 4,6% quelle giovanili.