Dopo la maxi-squalifica, Belli si dimette dall'Abc: "Mi rammarico per l'errore"

Dopo la squalifica di cinque anni per la gomitata all'arbitro, il dirigente dell'Abc Castelfiorentino ha deciso di lasciare. Alessio Belli ha infatti rassegnato le dimissioni da direttore sportivo della squadra castellana.

“Mi rammarico per quello che è successo e per il gesto plateale commesso nell’irrazionalità del momento – spiega Belli in una nota-. E proprio nella consapevolezza dell’errore credo sia doveroso da parte mia rassegnare le dimissioni dall’incarico di direttore sportivo dell’Abc. Una decisione necessaria anche nei confronti della società e dei valori sportivi, educativi e formativi di cui si è sempre fatta portavoce”.

La società, nel prendere atto della sua decisione, "saluta e ringrazia Alessio per gli anni trascorsi insieme e per la passione, l’impegno e la dedizione che ha sempre profuso per la causa gialloblu".