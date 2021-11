Risotto al tartufo gratis in piazza, Panariello chiama tutti a San Miniato

Risottata offerta ai presenti a San Miniato in onore del cuoco Renato Tozzi, precursore dei moderni chef.

La tradizione si ripete nel 2021, da quel 26 ottobre 1969 quando l'allora titolare del ristorante Miravalle servì gratuitamente riso al tartufo bianco a tutti coloro che erano giunti alla Mostra del tartufo. A quell'epoca la fama del tuber magnatum pico e della città della Rocca era ancora a bassi livelli. Serviva un'idea per promuovere quel prezioso prodotto della terra e da lì nacque il pasto gratis, senza guardare al grammo di tartufo in più o in meno.

Per rendere onore a questa tradizione, l'attuale titolare del ristorante accanto all'hotel Miravalle, Gilberto Rossi con il suo Pepenero, domenica 21 novembre riproporrà l'evento. Chi vorrà potrà gustare un piatto di riso al tartufo gratuitamente, celebrando la 50esima edizione nel migliore dei modi.

A fare da testimonial all'iniziativa, con tanto di berretto da chef, il comico e attore Giorgio Panariello, ospite d'onore lo scorso fine settimana. L'inedito 'duo comico' Rossi e Panariello ha registrato e diffuso oggi il simpatico video che trovate qui sotto.