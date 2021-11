Giornalista molestata a Empoli, l'uomo è stato individuato dalla polizia

La polizia di Empoli, guidata dal dirigente Francesco Zunino, avrebbe individuato il tifoso della Fiorentina che ha schiaffeggiato sul fondo schiena Greta Beccaglia, giornalista di Toscana Tv inviata dopo la partita Empoli-Fiorentina fuori dallo stadio Castellani.

Le immagini incrociate, sia della trasmissione tv che con altre fonti, hanno permesso l'individuazione dell'uomo. Altri accertamenti sono in corso. Si attende la denuncia della giornalista, che aveva annunciato in queste ore durante le interviste che ha rilasciato.

Qui il video della trasmissione, l'episodio si può trovare al minuto 2.47.00 circa

Giornalista molestata a Empoli, le sue parole: "Quante altre subiscono violenze nel silenzio?"

Beccaglia ha spiegato: "Vado a fare denuncia, non si può tollerare, quello che è accaduto dimostra quanto siamo indietro nel rispetto minimo fra i sessi. tavolta è successo davanti alla telecamere. Quante altre ragazze ogni giorno subiscono violenze simili nel silenzio più assoluto?"

La violenza sessuale è stata palese durante le telecamere, un altro tifoso intervistato durante quel collegamento le ha continuato a dire 'sei bellissima' mettendola in soggezione anche con prolungati sguardi.

Il caso della giornalista molestata a Empoli ha sollevato la questione di quanto la sensibilizzazione in merito alla giornata sull'eliminazione della violenza sulle donne possa lasciare un messaggio concreto quando poi allo stadio e fuori vengano fuori comportamenti di questo tipo. Beccaglia ha sottolineato anche l'incapacità degli altri presenti di condannare il gesto, come se nel contesto di una partita di calcio tutto fosse ammissibile, dalle offese ad arbitro e calciatori passando per le pacche sul sedere alle donne. Da affrontare in ultima istanza anche la questione lavoro. Beccaglia era fuori dallo stadio a svolgere il suo mestiere di giornalista ed è stata insultata nel farlo sia da chi ha commesso quel gesto atroce che da chi non ha compiuto alcunché per nell'immediato per condannare questo gesto.

Lo stesso presentatore del programma, il giornalista sportivo Giorgio Micheletti, solo in un secondo momento si è scusato per le parole raccontate nell'immediatezza del fatto, riprese durante la diretta tv. Beccaglia ha chiesto di non crocifiggerlo in quanto "in un secondo momento ha invitato a difendermi come potevo e ha condannato l'episodio".