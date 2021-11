Prima scippa una donna, poi picchia un pensionato che voleva fermarlo: arrestato

Prima ha derubato una donna della sua borsa scippandola poi ha picchiato un uomo, intervenuto nel tentativo di fermarlo. È successo questa mattina a Sesto Fiorentino. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno arrestato il responsabile dello scippo, un 32enne. L'uomo che ha tentato di fermarlo, un pensionato di 65 anni, ha riportato una frattura ad una spalla e un dente rotto, con una prognosi di 30 giorni.

È il secondo episodio di scippo in due giorni nell'area fiorentina. Solo ieri infatti un 17enne a Firenze, in zona Statuto, ha aggredito una donna gettandola a terra, per portarle via la borsa. Nel tentativo di fuga, il minorenne è stato inseguito e bloccato dai passanti fino all'arrivo dei carabinieri, che lo hanno arrestato.