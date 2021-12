Super Green Pass, si parte. Le novità e la situazione in Toscana

Scatta in tutta Italia il Super Green Pass, o Green Pass rafforzato. Da oggi, lunedì 6 dicembre, fino al 15 gennaio parte il rafforzamento del certificato verde.

Di cosa si tratta?

Per Green Pass rafforzato si intende la certificazione verde rilasciata solo ed esclusivamente dopo avvenuta vaccinazione o guarigione dal Covid. Non è incluso il test antigenico rapido o molecolare. Sono dunque esclusi i tamponi.

Dove si usa?

Il Super Green Pass si usa per accedere a ristoranti al chiuso, bar, discoteche, feste, eventi sportivi, cerimonie e spettacoli in zona bianca e gialla. QUI il Governo elenca precisamente i posti dove serve il Green Pass base o quello rafforzato.

Per andare a lavoro serve quello rafforzato?

No, per lavorare basta avere il Green Pass Base.

E per i mezzi pubblici?

Qualcosa cambia. Non sarà necessario avere il Super Green Pass, ma la certificazione verde base serve per montare su bus, treni e altri mezzi di trasporto locali.

Quali sono i tempi per averlo?

Chi possiede già un Green pass valido per vaccinazione o guarigione non deve scaricare una nuova certificazione perché sarà l’app Verifica C19 a essere aggiornata per riconoscerne la validità. Il Green Pass per vaccino dopo la prima dose viene generato automaticamente dopo 12 giorni dalla somministrazione ed è valido dal 15° giorno dal vaccino fino alla data della seconda dose. Ogni Green Pass per le dosi successive alla prima verrà rilasciato entro 48 ore dalla somministrazione.

Quanto è valido?

A partire dal 15 dicembre la validità non è più 12 mesi, bensì 9.

La situazione in Toscana

Sono partiti senza particolare problemi nelle stazioni ferroviarie di Firenze i controlli. Al mattino del 6 dicembre non si sarebbero verificate code o altre criticità nell'accesso ai treni. Sempre a Firenze, agenti della Polfer sono impegnati in controlli anche nei bar e nei ristoranti delle stazioni.

Per adesso zero problemi per l'obbligo di Green pass anche per Autolinee Toscana, il nuovo gestore unico del tpl su gomma a livello regionale che fa sapere che da questa mattina sono operativi 80 verificatori nella regione, di cui 26 a Firenze, per fare controlli a campione sui passeggeri in salita o discesa. A Firenze Autolinee toscane fa sapere di aver trovato soltanto un passeggero non in regola perché dotato di un vaccino non riconosciuto dall'Ue. Il passeggero è stato invitato a non salire sul mezzo. Nessuna criticità per i treni.