Vaccini under 12 in Toscana, via alle prenotazioni: Giani fa il punto

Diretta facebook questa sera del presidente della Regione Toscana Eugenio Giani, tornato dietro la telecamera diffusa sui social per un aggiornamento sulla pandemia da Covid-19 ma soprattutto sui vaccini.

Notizia principale del collegamento è appunto l'inizio di una nuova stagione delle vaccinazioni contro il Covid-19, che si rivolgerà adesso anche ai bambini dai 5 agli 11 anni come da circolare ministeriale (Qui la notizia). In Toscana, come annunciato da Giani, sarà possibile prenotare per questa fascia di età a partire da venerdì 10. La vaccinazione effettiva partirà dal 16 dicembre in poi.

"Sarà una dose minore rispetto a quella per gli adulti, negli hub ci saranno spazi riservati ai bambini per metterli a loro agio con musica e immagini che riportano serenità". Per la fascia dai 5 agli 11 anni "il vaccino non sarà obbligatorio - prosegue Giani - non porterà ad avere un Green pass e i bimbi potranno seguire i loro genitori nei luoghi della vita sociale, sia che si siano vaccinati sia che non lo siano. Noi però stimoliamo i genitori a proteggere i loro bambini con il vaccino, vista la funzionalità, visto gli effetti chiaramente positivi di un vaccino che oggi ci consente di circolare liberamente mentre l'anno scorso eravamo in zona rossa".

In Toscana sono circa 215mila i bambini under 12. Qui i dati del monitoraggio delle vaccinazioni anti Covid: le dosi utilizzate in Toscana sono oltre 6milioni e mezzo. Ad oggi, come riferito ancora da Giani, la popolazione di persone non vaccinate nella Regione è di circa 600mila, su un totale di oltre 3,7 milioni. Nella diretta è stato ricordato che la Toscana si trova al primo posto in Italia per percentuale di popolazione vaccinata, con l'80,8% di persone che hanno effettuato il ciclo completo.

Per quanto riguarda i contagi (Qui il bollettino di oggi) "la Toscana è negli ultimi posti, siamo tra le Regioni più virtuose - prosegue il presidente Giani nella diretta facebook - ma ciò non significa che il contagio non ci sia" raccomandando dunque di "usare mascherine e evitare assembramenti". Al momento negli ospedali toscani sono poco più del 5% i letti Covid occupati, circa 300, quando il limite per entrare in zona gialla è il 15%.

Con queste condizioni "possiamo ragionevolmente pensare che da qui a Natale non ci saranno restrizioni" aggiunge Giani, in conclusione al collegamento dalla Regione. "Queste vacanze possono riportare serenità nel momento in cui vi è un controllo della situazione. C'è la circolazione, c'è la possibilità di approcciare ai nostri esercizi commerciali, di consentire alle persone di lavorare e di andare a scuola con tranquillità ai bambini. L'obiettivo è di vaccinarli e sentirli parte della nostra comunità, della nostra società".