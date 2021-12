Calci, pugni e offese a due ragazzi: Daspo Willy per tre minorenni a Pisa

Daspo Willy per tre minorenni di Pisa. Due 17enni e un 16enne avranno il divieto di accesso a determinate aree urbane della città della Torre perché si sono resi protagonisti di un caso di lesioni. Lo scorso 8 maggio, durante una normale serata a Pisa, in piazza Dante si resero protagonisti di un violento pestaggio nei confronti di due ragazzi.

Le vittime vennero prese a pugni, calci, colpi al capo con bottiglie e oggetti contundenti. Nei loro confronti vennero proferite frasi offensive e discriminatorie.

Uno dei tre responsabili, seppur minorenne, vanta già anche due denunce per detenzione ai fini di spaccio di stupefacenti. Ai tre è stato vietato, con provvedimento a firma del Questore, di accedere ai locali pubblici di piazza Dante e di stazionare nelle immediate vicinanze fino alla prossima estate. In caso di inosservanza, sono passibili di denuncia alla Procura della Repubblica e la condanna fino a 2 anni di reclusione.