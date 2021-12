Aspettando il Natale, VolontarInsieme rallegrano il pomeriggio di Montespertoli

Aspettando il Natale...insieme come non ci avete mai visto, è questo il nome dato all’evento che il gruppo VolontarInsieme per Montespertoli, composto da 12 associazioni sociali del nostro territorio, ha organizzato per sabato 18 dicembre dalle ore 15,alle ore 18:30, in piazza del Popolo a Montespertoli. Una merenda con panettone, pandoro, pane e olio, pane e cioccolato il tutto annaffiato da vin brulè, un laboratorio per i più piccoli, che insieme ai volontari potranno giocare nella realizzazione di bigliettini augurali.



Il gruppo VolontarInsieme per Montespertoli, nasce grazie alla volontà dell'Assessora alle politiche sociali, Daniela Di Lorenzo e comprende le associazioni: Croce d'Oro, Auser, Avo, CGIL-SPI, Fratres, Caritas Parrocchiale, Associazione Nazionale Carabinieri, Comitato Solidarietà Casa di Riposo, La Racchetta, Avis, Coordinamento a sostegno del Popolo Saharawi, Misericordia.

"Lo scopo, l’obiettivo, condiviso con entusiasmo da tutte le associazioni che ne fanno parte, è proprio quello di fare rete, di collaborare, condividere, organizzare e promuovere iniziative ed eventi sociali. Un desiderio comune, nato prima del lockdown ma che, paradossalmente, proprio da quello, ha preso la spinta, la consapevolezza che Insieme è meglio, che Insieme si può! Un poco da tutti, per tanto, per molti." spiega l'Assessora Di Lorenzo.

Fonte: Comune di Montespertoli - Ufficio stampa