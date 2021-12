Rigenerazione urbana, tutto pronto per 'Clue' a Capraia e Limite

Tutto pronto a Capraia e Limite per dare avvio al progetto di rigenerazione urbana “CLUE- Capraia e Limite Urban Expression” pensato per favorire il protagonismo giovanile con attività di coprogettazione, arte urbana e una gestione condivisa dell’ex magazzino comunale definendone uso, configurazione degli spazi e modalità futura di gestione.

Da oggi è possibile aderire alla call, che resterà aperta fino al 15 gennaio 2022, per partecipare a questo percorso inclusivo promosso dal Comune di Capraia e Limite e dall’associazione culturale YAB, in collaborazione con la cooperativa Sociolab -Impresa sociale.

La “call for participation” è rivolta a giovani di età compresa tra i 16 e i 35 anni ed è finalizzata a raccogliere candidature per partecipare alle varie attività attraverso le quali saranno appunto individuate le destinazioni d’uso e le caratteristiche principali che dovrà avere il nuovo spazio nonché riqualificate le aree interne ed esterne.

Un progetto che si sviluppa su più livelli come ha spiegato l’assessore alla Cultura Rosanna Gallerini: “Il progetto, presentato nell’ambito dell’avviso pubblico “Fermenti in Comune”, vuole innanzitutto favorire la partecipazione dei giovani nella vita sociale, civica e culturale del territorio ma anche valorizzare la periferia urbana e trasformare- rigenerare un ex magazzino di proprietà del Comune, di 70 mq, che si trova in via delle Ginestre a Capraia Fiorentina, in un centro di aggregazione proprio grazie alle idee dei giovani che parteciperanno a questo percorso di progettazione in una visione futura e condivisa del nostro territorio”.

L’idea progettuale infatti ha preso le mosse proprio da un gruppo di giovani consiglieri comunali Sara Bagnoli, Irene Bandini e Pietro Pucci che hanno visto nell’avviso pubblico di Anci la possibilità di poter realizzare e intraprendere un percorso con attività rivolte ai giovani: “ Volevamo avviare e attivare anche nel nostro Comune una proposta progettuale che prevedesse il coinvolgimento diretto dei giovani per questo con l’Amministrazione comunale ci siamo subito adoperati per partecipare al bando e sviluppare un processo partecipativo grazie ad azioni che si potessero declinare sullo sviluppo locale con creatività e innovazione. Una bella opportunità di crescita con una formazione dedicata in virtù dell’attivazione delle varie attività laboratoriali”.

Terminata la fase di ascolto, adesso si entra nel vivo del progetto grazie alla call di partecipazione, come illustrato da Enrico Russo della cooperativa Sociolab: “I partecipanti potranno sperimentare e apprendere metodologie innovative ad esempio di codesign, e design thinking ma anche sviluppare soft skills spendibili nel mercato del lavoro” e, come ha sottolineato Andrea Zanetti dell’associazione YAB, partner del progetto, “ sviluppare tecniche artistiche e comunicative attraverso la conoscenza ravvicinata del lavoro del gruppo di street artist “A m'l rum da me” che realizzeranno un murales sullo spazio esterno dell’edificio, coinvolgendo i partecipanti nella fase di ideazione e realizzazione dell’opera”.

Le attività saranno organizzate attraverso tre moduli progettuali, con cadenza bisettimanale, e i partecipanti potranno scegliere se partecipare ad uno o più moduli, inoltre gli incontri saranno supportati da consulenti esperti in facilitazione di processo, progettazione partecipata ed empowerment di comunità.

Il calendario dei lavori è programmato in un periodo che va da gennaio a settembre 2022. Gli appuntamenti sono previsti in presenza ma, in caso di un numero elevato di partecipanti tale da non permettere di svolgerli in sicurezza o per ragioni legate all’emergenza pandemica, il gruppo di lavoro si riserva la possibilità di organizzarli tutti o una parte online.

Per partecipare non è necessario essere residenti nel comune di Capraia e Limite ma, data la localizzazione dell’immobile oggetto del percorso sul suo territorio, sarà favorito il massimo coinvolgimento di coloro che vivono nel comune o lo frequentano per ragioni di studio, lavoro o svago.

Le candidature dovranno pervenire entro e non oltre le ore 12 del giorno 15 gennaio 2022 e dovranno essere inviate compilando l’apposito form online che è possibile trovare al seguente link: https://forms.gle/JGzmmeD6vEzrjkPLA

La “call for participation” è consultabile sul sito internet del Comune di Capraia e Limite a e per maggiori informazioni si può scrivere a questa email: infoprogettoclue@libero.it

Il progetto CLUE è realizzato grazie al finanziamento concesso dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le politiche giovanili e del Servizio civile universale a valere sul “Fondo per le politiche giovanili” - in collaborazione con Anci - e al cofinanziamento del Comune di Capraia e Limite.

Fonte: Comune di Capraia e Limite - Ufficio stampa