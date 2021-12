Obbligo vaccinale per tutto il personale della scuola dal 15 dicembre

Scatta domani, mercoledì 15 dicembre, l'obbligo vaccinale del personale della scuola. Secondo alcune fonti tra cui l'Ansa stamattina arriverà una circolare alle scuole con le indicazioni per i controlli, che saranno su piattaforma e automatici come per il green pass.

Dai presidi ai docenti, dal personale Ata ai collaboratori scolastici, per qualsiasi grado della scuola (dalla materna alle superiori), sarà necessario rispettare l'obbligo vaccinale. Qualsiasi istituto e centro legato all'educazione dovrà seguire le direttive che comprendono il ciclo delle prime due dosi) e da domani la somministrazione della successiva dose di richiamo.

Dovranno sottoporsi al vaccino anche chi lavora nelle scuole non paritarie, nei servizi educativi per l'infanzia, nei centri provinciali per l'istruzione degli adulti, nei sistemi regionali di formazione professionale e in quelli che realizzano la formazione tecnica superiore.