Lavoro a Barberino Val d'Elsa, Bofrost cerca 10 persone

La spesa alimentare a domicilio entra a pieno titolo nelle abitudini dei consumatori della Toscana. “Scoperta” da molti, per necessità, durante la pandemia, è oramai una realtà consolidata e rappresenta un mercato in forte espansione, capace di generare opportunità e lavoro. A dimostrarlo il caso di Bofrost: la filiale di Barberino Val D’Elsa, dell’azienda specializzata nella vendita porta a porta di specialità alimentari surgelati e fresche, prevede di chiudere l’anno commerciale 2021-22 con 3,7 milioni di euro di fatturato, +23,7% rispetto a due anni fa.

«La nostra filiale di Barberino conta attualmente 25 addetti, in gran parte giovani: oltre la metà ha meno di 33 anni – afferma l’area manager di Bofrost Italia Giovanni Cappelli –. Negli ultimi anni abbiamo fatto importanti investimenti in questo territorio, proprio per andare incontro alla forte domanda di prodotti di alta qualità, abbinati al servizio di consegna a domicilio. E prevediamo di crescere ulteriormente: per questo abbiamo bisogno di nuovo personale, e in particolare a Barberino Val D’Elsa ricerchiamo 4 venditori e 6 promoter da inserire a breve».

Le posizioni aperte a Barberino riguardano 4 venditori, che visitano i clienti a bordo dei mezzi refrigerati, e 6 promoter commerciali, che si occupano della promozione dei prodotti e dei servizi Bofrost. La ricerca è per personale sia full-time sia part-time. Requisiti per entrambe le figure: buona capacità di relazione e predisposizione a lavorare per obiettivi.

Per candidarsi basta consultare la pagina dedicata alle carriere sul sito www.bofrost.it, dove è possibile cercare la filiale di interesse e candidarsi inserendo i propri dati e il CV.