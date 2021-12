Sciopero generale, le fasce di garanzia del trasporto pubblico in Toscana

Il 6,7% delle linee di autobus in Toscana avranno fasce di garanzia con orari diversi rispetto a quelli già annunciati per le province toscane. È lo scenario che si annuncia per lo sciopero generale nazionale di 24 ore indetto per il 16 dicembre prossimo indetto dalle confederazioni nazionali Cgil e Uil.

Giovedì, giorno della protesta sindacale, il quadro delle fasce di garanzie in Toscana sarà quindi più articolato rispetto a quanto indicato per ciascuna provincia.

Questo è dovuto al fatto che Autolinee Toscane, subentrata nella gestione unica del trasporto pubblico locale lo scorso 1° novembre, ha ereditato dai precedenti 22 gestori, assieme a mezzi e personale, anche accordi e consuetudini sindacali diversi da azienda a azienda, tutt’ora vigenti.

Si tratta di una situazione nuova per Autolinee Toscane. Da quando ha assunto la gestione del tpl, è stato proclamato un solo altro sciopero: quello del 3 dicembre scorso indetto da Ugl Autoferro, che però era solo di 4 ore, con minore incidenza sull’utenza.

Per la giornata del 16 dicembre invitiamo pertanto a verificare le fasce di garanzia, durante le quali - lo ricordiamo - il servizio del trasporto pubblico locale è garantito a tutela dei passeggeri. Sul sito sarà consultabile l’elenco delle varie modalità raggruppate per bacini di utenza: Autolinee Toscane - Home (at-bus.it)

Ricordiamo che lo sciopero è stato proclamato dalle Confederazioni Nazionali Cgil e Uil contro la legge di bilancio varata dal Governo.

Leggi anche

Fonte: Autolinee Toscane - Ufficio stampa