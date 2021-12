Vandali a Palazzo Strozzi, Stella (FI): "Vigilare sul patrimonio con volontari del servizio civile"

"La vicenda del vandalo che ha imbrattato con la vernice, a caratteri cubitali, Palazzo Strozzi a Firenze, ripropone ancora una volta la necessità di tutelare in modo più diretto e sistematico il nostro patrimonio artistico e monumentale.

Chiediamo che si applichi la legge regionale 35/2006, come modificata dalla l.r. 32/2016 da noi presentata e che all'articolo 3 prevede di utilizzare il personale del servizio civile regionale per presidiare il patrimonio storico, artistico e paesaggistico, nel tentativo di prevenire e arginare situazioni di criticità ed emergenza per i beni stessi".

Lo chiede il capogruppo di Forza Italia al Consiglio regionale della Toscana, Marco Stella.

"Chi svolge il servizio civile regionale - ricorda Stella - ha la possibilità di vigilare i monumenti più importanti dei centri storici e luoghi di interesse storico ed architettonico.

Il compito dei partecipanti sarà quello di controllare i luoghi di pregio monumentale e turistico, dissuadendo con la loro visibile presenza, e integrandosi con le forze dell’ordine, eventuali malintenzionati, maleducati, teppisti, saccheggiatori e vandali.

Chiediamo che si applichi questa legge e che si ampli la platea dei partecipanti, tramite l'impegno degli enti locali".