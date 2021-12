Fermato con 418 grammi di marijuana: arrestato

I Carabinieri di Figline Valdarno, unitamente ai militari della Stazione di Greve in Chianti hanno tratto in arresto, in flagranza di reato, un albanese classe 1981, perché trovato in possesso di 418 grammi di marijuana, bilancino di precisione, una pistola giocattolo ed una radiolina per inibire le frequenze radio. Lo stupefacente è stato rinvenuto, debitamente occultato, all’interno dell’armadio in camera da letto. I Carabinieri dopo gli accertamenti di rito hanno dichiarato in arresto l’uomo e dopo le formalità di rito, è stato ristretto presso le camere di sicurezza in attesa del processo per direttissima fissato per la mattinata.