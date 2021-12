Fine anno con Enzo Iacchetti al Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Sarà l’attore, comico, cantante e conduttore televisivo Enzo Iacchetti il mattatore dello spettacolo di fine anno organizzato Venerdì 31 dicembre alle ore 22,30 al Teatro del Popolo di Castelfiorentino.

L’idea portante dello spettacolo, come emerge dal titolo “INTERVISTA CONFIDENZIALE” è quella di intervistare Enzo Iacchetti attraverso domande mirate, che siano collegabili al tema della comicità e della sua carriera teatrale e televisiva. L’interlocutore sul palco, insieme ad Enzo Iacchetti, sarà Giorgio Centamore, suo fidato e fedele autore e collaboratore. Questo meccanismo sarà il pretesto narrativo per stimolare racconti e aneddoti che andranno a svelare segreti professionali aprendo anche una finestra su tutto ciò che esiste dietro al lavoro ed alla carriera di un personaggio famoso. Esordi, prime esperienze, provini televisivi, il Costanzo Show ed infine Striscia la Notizia, saranno gli argomenti trattati e tutti in versione comica. Iacchetti sul palco sarà accompagnato dalla sua chitarra ed il pubblico potrà intervenire con domande a tema.

Il Teatro del Popolo di Castelfiorentino offre dunque una bella occasione per concludere l’anno e farlo in totale sicurezza. Il Teatro è infatti un luogo sicuro grazie ai posti assegnati, al Green pass rafforzato e a tutti i controlli adottati (misurazione della temperatura, ingressi e uscite diversificati, ect). La serata si concluderà con un brindisi augurale che, proprio per motivi di sicurezza, avverrà all’aperto, nello spazio davanti al teatro.

Venerdì 31 dicembre ore 22,30

Teatro del Popolo di Castelfiorentino

Enzo Iacchetti in:

INTERVISTA CONFIDENZIALE

Produzione: Infinito produzione teatrale

Intervistato da GIORGIO CENTAMORE

PREZZI

Platea e palchi 6 - 11/ 1° e 2 ° ordine € 30

Rimanenti palchi: 1°, 2° e 3° ordine di palchi € 26

Orario biglietteria:

Biglietteria Teatro del Popolo - P.zza Gramsci, 80 - Castelfiorentino - Tel.0571/633482

Martedì e giovedì ore 17 -19, sabato ore 9.30 -12.30 e 16-19

Giallo Mare Minimal Teatro - via P. Veronese,10 - Empoli - Tel 0571/81629-83758

su appuntamento

Diritti di prevendita € 1

PREVENDITE:

In biglietteria e on line dal sito della Fondazione Teatro del Popolo www.teatrocastelfiorentino.it

Info:

Teatro del Popolo - piazza Gramsci 80, 50051 Castelfiorentino (FI)

tel. 0571 633482 - info@teatrocastelfiorentino.it

Giallo Mare Minimal Teatro - tel. 0571 81629-83758 - info@giallomare.it

www.teatrocastelfiorentino.it - www.giallomare.it - www.fts.toscana.it

Fonte: Ufficio Stampa