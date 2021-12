I vigili del fuoco di Viareggio sono intervenuti ieri sera per un incidente stradale a Pian di Mommio, Via Sarzanese Nord. Una vettura è finita fuori strada ribaltandosi su un fianco e il suo conducente, rimasto ferito, è stato preso in carico dal personale sanitario del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri di Viareggio