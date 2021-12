Gift’s House S.r.l. dona 700 panettoni alla Misericordia di Empoli per le famiglie in difficoltà

E’ uno straordinario carico di dolcezza e generosità quello che la Sig.ra Laura Marconcini di Gift’s House S.r.l. di San Miniato ha donato alla Misericordia di Empoli: settecento panettoni per regalare un momento di serenità e gioia alle famiglie empolesi che stanno attraversando un momento complesso. I panettoni saranno distribuiti attraverso l’Emporio Solidale, lo spazio di solidarietà e accoglienza ospitato nei locali del Centro Emmaus della Misericordia di Empoli, in Via XI Febbraio, nato nel giugno di quest’anno per aiutare coloro che si trovano in situazioni di difficoltà e fragilità economica, anche a causa dell'emergenza sanitaria, in cui si può fare la spesa gratuitamente.

“Si tratta di un gesto che ci emoziona profondamente e per cui siamo davvero grati – ha commentato il Governatore della Misericordia Pier Luigi Ciari – Essere vicini a chi ha necessità è importante sempre, anche durante le feste. Sapere che non siamo soli, che qualcuno ha a cuore il nostro benessere e si adopera per noi, è fondamentale per sentirsi parte di una comunità inclusiva ed accogliente.

Ringrazio sentitamente la Sig.ra Marconcini per la sua eccezionale donazione, che potrà allietare il Natale di tanti nostri concittadini, dando prova ancora una volta di quanta generosità ci sia nel nostro territorio.”

Fonte: Venerabile Arciconfraternita della Misericordia di Empoli