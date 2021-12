I vigili del fuoco del comando di Arezzo sono intervenuti ieri sera intorno alle ore 22.40 sul raccordo autostradale Perugia - Bettolle, km 9 direzione Bettolle, per un incidente stradale che ha coinvolto due vetture, una finita fuori strada e l'altra ribaltatasi su un fianco. I feriti, tra cui anche due minori, sono stati presi in carico dai sanitari del 118 per le cure del caso. Sul posto anche i Carabinieri.