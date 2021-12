Incidente sulla A1 tra Valdarno e Incisa-Reggello, tratto di strada chiuso. Code fino a 5 km

Incidente sulla A1 Milano-Napoli nel tratto compreso tra Valdarno e Incisa-Reggello, nel Fiorentino, in direzione Firenze. Da quanto ricostruito un furgone avrebbe urtato parte del carico disperso da un mezzo pesante coinvolto in un altro incidente avvenuto sulla carreggiata opposta. Due persone sono rimaste ferite. L'incidente è avvenuto all'altezza del km 327. Il tratto di strada è stato chiuso per permettere le operazioni di soccorso e messa in sicurezza. Si sono formati fino a 5 km di coda verso Firenze, e si registrano 4 km di coda tra Firenze Sud e Valdarno in direzione Roma.

Il tratto di strada è stato riaperto intorno alle ore 9.30. Al momento il traffico transita su tutte le corsie e si registrano 6 km di coda in diminuzione verso Firenze.

Per le lunghe percorrenze in direzione nord, Autostrade per l'Italia consiglia di uscire a Valdichiana per poi percorrere la SS715 Siena-Bettolle in direzione Firenze e rientrare in A1 a Firenze Impruneta.