La comunità di Cerbaia raccoglie i fondi per l’acquisto del primo defibrillatore di comunità

Porterà simbolicamente la firma di ogni cittadino e cittadino di Cerbaia il primo 'defibrillatore di comunità' di San Casciano che nel corso della primavera sarà installato in piazza del Monumento nella frazione, frutto del percorso che è stato avviato dal Comune con il progetto "Cuori in comune". La comunità si è mobilitata per contribuire e partecipare attivamente alla raccolta fondi finalizzata all'acquisizione del dispositivo salvavita che sarà posizionato nella piazza centrale della frazione e sarà messo a disposizione di tutto il territorio. Le associazioni locali che hanno coinvolto la cittadinanza, promuovendo e organizzando nello specifico la raccolta fondi, sono il Circolo Arci Babilonia, presieduta da Tiziano Borelli, il Centro socio-culturale, diretto da Manuela Dini, l'USD Cerbaia, guidato da Luca Presciutti e il Circolo MCL, rappresentato da Massimiliano Labanti.

Le risorse utili all’acquisto sono state raccolte attraverso una capillare campagna di sensibilizzazione ed una lotteria realizzata grazie alla collaborazione dei commercianti di Cerbaia. I vincitori degli oltre 40 premi in palio, offerti dagli esercizi pubblici e dalle attività di Cerbaia che hanno messo a disposizione prodotti e servizi, sono stati proclamati nel corso dell'estrazione on line avvenuta dalla piazza virtuale di Facebook, in diretta dalla pagina della Festa del Volontariato Sancascianese e del Comune di San Casciano in Val di Pesa. “Rivolgiamo un caloroso ringraziamento - dichiarano i promotori dell'iniziativa - a tutti i cittadini che hanno contribuito concretamente e ai commercianti di Cerbaia senza i quali non avremmo potuto realizzare la lotteria”. I fondi derivano in parte dalla vendita degli oltre 1000 biglietti della lotteria e dalle donazioni che hanno effettuato alcune attività produttive e artigianali presenti nella frazione.

L'iniziativa di Cerbaia si inquadra nel progetto di rete, promosso dall'amministrazione comunale, in collaborazione con la Misericordia di San Casciano e le associazioni locali. L’iniziativa - precisa l'assessore alle politiche e sociali Elisabetta Masti - mira alla prevenzione della salute pubblica associata ad una campagna di informazione e sensibilizzazione e si propone di acquistare, installare e mettere in rete, con relativo collegamento al terminale del 118 vari defibrillatori nelle aree pubbliche nel capoluogo e nelle località decentrate". Inoltre saranno adeguate ai requisiti tecnici, previsti dal progetto, le quattro postazioni DAE di pubblico accesso, già presenti sul territorio comunale. I defibrillatori saranno acquistati con le risorse messe a disposizione dal Comune e dalla Misericordia e i fondi raccolti durante gli eventi di solidarietà.

Fonte: Ufficio Stampa ASSOCIATO DEL CHIANTI FIORENTINO