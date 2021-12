Teatro Boccaccio, ad aprire la stagione 2021/22 arriva la comicità di Maria Cassi

Tutto pronto al teatro Boccaccio di Certaldo per uno spettacolo da non perdere. Martedì 25 gennaio 2022, alle 21, il sipario si alzerà su "Maria... Animale da compagnia" dell'associazione culturale Maria Cassi, di e con Maria Cassi. Dopo il fuori abbonamento che il 14 dicembre ha visto in scena Claudia Gerini e il Solis String Quartet, quello di inizio anno è il primo spettacolo della stagione teatrale certaldese 2021/22, parte della stagione congiunta, organizzata dai Comuni di Certaldo, Colle di Val d'Elsa e Poggibonsi, dalla Fondazione Elsa – Culture comuni, dall'Azienda speciale Multiservizi di Colle di Val d’Elsa e dalla Società GrandeSchermo, che vede insieme i teatri della Valdelsa, ovvero il Popolo di Colle di Val d’Elsa, il Politeama di Poggibonsi e il Boccaccio di Certaldo.

LO SPETTACOLO. Comicità e momenti di riflessione sono il cuore del progetto. Sulle note iniziali di “That’s life” del grande Frank Sinatra, prende il via questo bizzarro cammino ispirato al libriccino “Viaggio intorno alla mia camera” scritto da Xavier de Meistre nel 1790, agli arresti domiciliari per un duello. Maria Cassi approfitta del momento per riflessioni interiori, con uno sguardo sempre comico, surreale e non di meno poetico. Ecco che nella sua piccola stanza evoca un marito che la nutre anche con fin troppo zelo e che interromperà il suo riposo notturno russando a più non posso, consolata però dai suoi animali, il fedele Gatto Rosso un po’ morboso, il cinguettio degli uccellini fuori dalla finestra, il cielo sopra la sua testa. Si ride molto anche delle differenze, tema molto caro all’attrice, che lei considera nutrimento e ricchezza mai da sottovalutare. Somiglianze cane padrone, differenze tra un cane gioioso e un gatto imperioso e così ci si avvia a un finale scoppiettante dove ancora una volta l’animo umano è guardato con divertimento e amore, il tutto condito dalle incursioni dei vecchi personaggi del repertorio oramai più che trentennale dell’attrice autrice, che non ne vogliono sapere di essere messi a riposo.

LA STAGIONE. La stagione teatrale del Boccaccio proseguirà il 15 febbraio con "L’Ornano Furioso" con Antonio Ornano, il 15 marzo con "Simply The best" con Marta Zoboli e, infine, il 19 aprile con "Pojana e i suoi fratelli" con Andrea Pennacchi. Ogni spettacolo avrà inizio alle ore 21.

INFORMAZIONI. Per informazioni su costi, prevendita e vendita dei biglietti, è possibile contattare il Teatro Boccaccio allo 0571 664778, consultare il sito www.multisalaboccaccio.it o scrivere a info@multisalaboccaccio.it.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio Stampa