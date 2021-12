Tentano di rubare capi abbigliamento all’interno dei negozi de I Gigli: denunciati

I Carabinieri di Signa e della Stazione di Campi Bisenzio hanno denunciato due cittadini stranieri, F.G., una donna classe 1986 di nazionalità italiana e R.K., un uomo classe 2000 di nazionalità slovacca, rispettivamente responsabili di furto di abbigliamento all’interno dei negozi “PRIMARK” e “MEDIAWORLD” situati nel centro commerciale I GIGLI di Campi Bisenzio.

I soggetti, in orari differenti ma con lo stesso modus operandi, sono stati notati dal personale della sicurezza mentre si aggiravano con fare sospetto all’interno dei negozi e quindi venivano notati prelevare dei capi di abbigliamento dai banchi in esposizione e, con scaltrezza, rompere le placche antitaccheggio applicate sugli indumenti che nascondevano, poi, in una borsa che avevano al seguito.

L’espediente utilizzato dai due malfattori non è però passato inosservato al personale della vigilanza dei negozi PRIMARK e MEDIAWORLD, che dopo avere allertato il 112 ha fermato i responsabili, unitamente ai Carabinieri prontamente arrivati sul posto. La refurtiva complessiva, del valore di 438,00 euro , è stata restituita agli aventi diritto. L’uomo e la donna sono stati denunciati a piede libero per l'ipotesi del reato di furto aggravato.