Ex Montecatini Castelfiorentino (Foto gonews.it)

Castelfiorentino saluta l'anno guardando ai prossimi investimenti del 2022. Tra questi anche la ex Montecatini, fabbrica di prodotti chimici che dopo anni di abbandono e progetti falliti è pronta a giungere alla sua conclusione. Con le risorse del Piano Nazionale per la Qualità dell'Abitare, Castelfiorentino conta di risolvere questa problematica dell'urbanistica, che insiste in piazza Berlinguer da oltre 50 anni (in calce a questo articolo una breve storia). "Con due milioni e mezzo di euro, a cui si sommano 500mila euro delle casse comunali, saranno demoliti i fabbricati con la sola sopravvivenza del paraboloide progettato da Pier Luigi Nervi, vincolato dalla soprintendenza" spiega il sindaco di Castelfiorentino Alessio Falorni.

Dopo la demolizione delle due strutture nasceranno otto alloggi di edilizia residenziale popolare, oltre alla bonifica di tutta l'area. "Questo spazio è pronto a fare un salto di qualità significativo, rispetto al decoro e alla sostenibilità all'interno dell'urbanistica di Castelfiorentino" dice ancora il primo cittadino, ai piedi della fabbrica abbandonata.

Vari i tentativi di recupero negli anni, così come le fasi progettuali. "Adesso abbiamo fatto partire il piano di caratterizzazione, propedeutico a progettazione e bonifica". Dunque, tra le altre cose, il 2022 vedrà partire gli interventi sul vecchio stabilimento, struttura della ex Montedison presente anche in altre parti d'Italia. "Questa è stata a lungo una delle fabbriche più importanti di Castelfiorentino - racconta il sindaco - poi è stata venduta, sottoposta ad un progetto importante che coinvolgeva gli imprenditori di Castelfiorentino e acquisita dal Comune. Il progetto però fallì, tutto è rimasto in sospeso è la struttura è in questo stato da tanti anni, perché la sua riqualificazione richiede somme enormi".

Nella pentola del 2022 bolle un gran numero di progetti (Qui): "Su Castelfiorentino si stanno concentrando sia pubblici che privati con una grande quantità di milioni di euro di investimenti. Da un lato credo lo dobbiamo ad una ritrovata verve comunicativa della nostra zona, grazie al completamento della Strada Regionale 429. Dall'altro anche a un po' di rinnovato ottimismo degli imprenditori, che vengono anche da altre parti d'Italia a investire qui perché trovano un terreno fertile". Tra i prossimi investimenti consistenti e di sviluppo per il territorio, Falorni infine cita la ristrutturazione della Villa di Meleto e l'apertura di una nuova Rsa, la più grande della zona, con 160 posti letto.

"Monitoreremo questo percorso per far sì che non si fermi ma prosegua, per sviluppare un futuro promettente per il nostro Comune" conclude il sindaco di Castelfiorentino.

