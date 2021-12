Torre di Mezzo nuova tappa per le scolaresche a Fucecchio

La restaurata Torre di Mezzo della Rocca fiorentina a Fucecchio, con la sua nuova terrazza panoramica recentemente inaugurata, sarà visitabile anche dalle scuole con percorsi creati ad hoc per i vari livelli scolastici.

Un'ottima occasione per una gita al Parco Corsini, in spazi aperti pieni di storia e suggestioni per i bambini, i ragazzi e i loro insegnanti.

Il percorso indirizzato ai bambini da 3 a 6 anni “Passeggiamo in verticale?”è un percorso base dedicato proprio alla torre come costruzione architettonica, come è fatta, con quali materiali, quanto è alta.

Il percorso per i ragazzi da 6 a 12 anni “In difesa di un castello” è dedicato alle funzioni difensive che aveva la torre in epoca medievale e alla vita che si svolgeva nel borgo medievale di Fucecchio.

Il percorso “Tre torri per un cassero” dedicato agli studenti dai 12 ai 16 anni è incentrato sul cassero e l'evoluzione del contesto urbano dal medioevo in poi.

Un'occasione veramente interessante per una gita scolastica a Fucecchio anche per le scuole del resto della regione, vista la possibilità poi di godere degli spazi del Parco Corsini dove si trova la rocca e di tutto il centro storico. Per la prenotazione dei percorsi rivolgersi al Museo civico e diocesano chiamando il numero 0571 268262 dal martedì al venerdì dalle 10 alle 13 e il sabato e la domenica dalle 16 alle 19 oppure scrivendo a museo@comune.fucecchio.fi.it.

Per ulteriori informazioni consultare la pagina www.comune.fucecchio.fi.it/vivere_fucecchio/museo-civico-e-diocesano-di-fucecchio

Fonte: Comune di Fucecchio - Ufficio stampa