Dal Comune di Empoli 25.500 euro per il nuovo van di Noi Da Grandi

Arrivano 25.500 euro dal Comune di Empoli per l'associazione Noi Da Grandi, colpita nei giorni scorsi con il danneggiamento del furgone col quale quotidianamente muove i propri figli per portarli a fare attività in città e non solo. Il contributo, prelevato dal fondo comunale, servirà per l'acquisto di un nuovo van. La sindaca Brenda Barnini aveva annunciato già che sarebbe arrivato un aiuto dall'amministrazione comunale, poche ore dopo il vile gesto avvenuto alla Vela Hack di Avane.

Non solo il Comune. Alcune realtà imprenditoriali di Empoli, come la concessionaria Scotti, si stanno mobilitando per il nuovo mezzo. La Misericordia intanto ha prestato un furgone a Noi Da Grandi in attesa del nuovo van.

"La nostra splendida associazione da anni anima la vita della nostra città e coinvolge tutta la comunità in bellissimi progetti di sostegno alle attività dei ragazzi. Qualcuno ha gravemente danneggiato quel pulmino, un gesto ignobile, violento, imbecille. Ho subito garantito – afferma Barnini – che l’amministrazione comunale metterà a disposizione le risorse necessarie a ricomprare un nuovo mezzo per l’associazione ma questo non mi basta affatto. Vorrei che i responsabili di questo agghiacciante reato venissero allo scoperto, che qualcuno che ha visto o sentito qualcosa si facesse avanti perché non c’è solo il danno materiale ma soprattutto quello morale e per quello tutti ci dobbiamo sentire responsabili. Un abbraccio grande ai ragazzi e alle loro famiglie, non siete soli".

"Grazie a tutti, a tutti coloro che si sono dimostrati disponibili nell’aiutarci dopo questo brutto e incomprensibile episodio – dice la presidentessa dell'associazione Annamaria Leoncini – la nostra associazione ha sentito la vicinanza di tutta la città. Noi da Grandi prosegue l’attività costantemente anche in questi giorni e questo sostegno, del Comune di Empoli innanzitutto, ci fa andare avanti con ancora maggiore motivazione".