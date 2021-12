Una notizia che ha gettato nello sconforto la comunità intera di Sant'Andrea-Fontanella, frazione al confine tra Empoli e Castelfiorentino. È venuta a mancare improvvisamente Elena Bellini, farmacista 50enne che lavorava alla Farmacia Venturi di Castelfiorentino.

Un lutto che colpisce i genitori, le sorelle Paola e Marta, il marito Giovanni e i figli. La famiglia Bellini viene ricordata con parole di affetto e benevolenza da parte della comunità locale. È passato poco più di un anno dalla scomparsa di Moreno Mandriani, il 25 novembre scorso. Dopo la morte del marito di Paola, ieri la notizia dell'addio di Elena Bellini. Due bruttissimi colpi in poco più di 12 mesi.

Ancora non sono noti i dettagli per i funerali. La farmacia dove lavorava ha pubblicato poche parole su Facebook per il cordoglio di tutti i dipendenti: "Oggi non ci sono parole, solo il dolore cieco per la perdita di una persona che non dimenticheremo mai". Tanti sui social network stanno ricordando momenti quotidiani di gentilezza e amicizia con Elena, un lutto che lascia l'amaro in bocca per la chiusura di questo 2021 già difficile.