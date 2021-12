Tamponi Covid, dove fare il test nel comprensorio del Cuoio

Con l'aumento dei casi Covid-19 negli ultimi giorni e i picchi record raggiunti a livello regionale, è esplosa una vera e propria corsa al tampone.

Qui un vademecum su cosa fare in caso di tampone o test positivo, quando attivare la quarantena o l'isolamento.

Feste e variante Omicron hanno spinto molti a fare prevenzione controllandosi prima di eventuali ritrovi. In altri casi, migliaia di persone hanno richiesto un tampone per essere venuti a contatto con un positivo. Fatto sta che il sistema sia pubblico che privato, tocca livelli massimi di richieste e ad oggi trovare un molecolare o un rapido sembra un'impresa impossibile. Anche per questo la Regione Toscana ha equiparato i test molecolari con quelli antigenici rapidi, annunciando poi il raddoppio di entrambi i test a disposizione.

Anche la Toscana e il comprensorio del Cuoio hanno subito il balzo dei contagi dell'ultimo periodo. In questi giorni caccia al test, abbiamo raccolto i luoghi sul territorio dove è possibile effettuare un tampone. I tamponi rapidi in farmacia, così come stabilito dal Governo, sono soggetti ad un prezzo calmierato di 15 euro.

Test antigenici rapidi nelle farmacie

Fucecchio

Farmacia comunale di Fucecchio, via Sanminiatese a San Pierino. Servizio su prenotazione sul sito - 0571 261373

San Miniato

Farmacia Comunale San Miniato, via Ferrante Aporti - San Miniato Basso. Servizio su prenotazione sul sito - 0571 43445

Farmacia Comunale San Miniato, Viale Leonardo da Vinci - San Donato. Servizio su prenotazione sul sito - 0571 33899

Montopoli in Val d'Arno

Farmacia Comunale Civitas, Via Nazionale - Capanne. Servizio su prenotazione sul sito - 0571 467223

Farmacia Salvadori - Montopoli, Via Unità d'Italia. 0571 466912

Castelfranco di Sotto

Farmacia Meoni in via Alcide De Gasperi 5, senza appuntamento

Santa Maria a Monte

Farmacia Comunale Ponticelli, via Placido Rizzotto 12, per prenotazioni Qui

Invitiamo le farmacie che svolgono test antigenici rapidi non citate a farcelo sapere contattandoci a redazione@gonews.it

Tampone molecolare

Nel comprensorio del Cuoio sono presenti quattro laboratori Synlab che effettuano tamponi molecolari. Qui la mappa per cercare il più vicino

I centri si trovano a Fucecchio in via Cesare Battisti 87, a Santa Croce sull'Arno in piazza Fratelli Cervi 11 e a Castelfranco di Sotto in Piazza Giusti 4 e in via dei Mille 5.

Invitiamo i laboratori che effettuano questo tipo di servizio non citati a farcelo sapere contattandoci a redazione@gonews.it