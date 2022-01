La polizia municipale dell'Unione dei Comuni Circondario dell'Empolese Valdelsa cerca testimoni relativi all'incidente stradale mortale avvenuto il giorno 2 gennaio alle 18 circa in via Val d'Orme nuova tra i centri abitati di Martignana e Empoli. Chiunque abbia visto come è avvenuto l'incidente o abbia notizie utili in merito è pregato di contattare l'ufficio incidenti al seguente numero 0571/757714.