Polemica a Sesto Fiorentino, un post FdI definisce "down" il sindaco che commenta: "Si scusino, non con me"

Continua a far discutere un post pubblicato su facebook dalla sezione di Fratelli d'Italia Sesto Fiorentino in riferimento al sindaco Lorenzo Falchi. Il post che risale al 18 dicembre, ha fatto emergere la polemica soltanto ieri quando tramite un comunicato, Sinistra Italiana ha reso noto la pubblicazione da parte della pagina locale del partito. Su facebook FdI Sesto Fiorentino ha diffuso una classifica di un giornale locale che mette chi sale con 'up' e chi scende con 'down'. Pubblicando l'estratto che riguarda il sindaco Falchi hanno commentato "C'è chi è Up e chi è Down" aggiungendo, in un commento successivo, "ovviamente ci scusiamo con i down... quelli veri e degni di considerazione".

Nella serata di ieri lo stesso sindaco Falchi ha pubblicato sul suo profilo facebook il post, definendolo "squallido". "Il ruolo delle opposizioni in una democrazia è importante ed è fondamentale il loro contributo anche attraverso critiche e stimoli alla discussione. Questo, purtroppo, è il livello di Fratelli d'Italia a Sesto - ha scritto sui social il primo cittadino - un modo inaccettabile, offensivo e vergognoso di esprimere le proprie posizioni. Spero si scusino subito, e non tanto con me".

Segue nella giornata di oggi anche il commento in una nota del segretario nazionale di Sinistra Italiana Nicola Fratoianni. "Voglio davvero esprimere la nostra solidarietà al nostro compagno Lorenzo Falchi sindaco di Sesto Fiorentino, definito dalla locale sezione di Fratelli d’Italia "down". E soprattutto voglio esprimere solidarietà a tutti e a tutte le persone con questa sindrome, ancora una volta vittime di pregiudizi odiosi. Mi auguro che almeno stavolta - conclude il leader di SI - dato che non si parla di nostalgici fascisti, l'on. Meloni assuma i necessari provvedimenti, perché fare lotta politica in questo modo è da miserabili".