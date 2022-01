I giardini delle scuole saranno aule: Montespertoli cerca sponsor per l'outdoor education

Il Comune di Montespertoli apre un bando pubblico per individuare nuovi soggetti disponibili a sponsorizzare la realizzazione di interventi finalizzati all'outdoor education di giardini scolastici e spazi pubblici per l'anno 2022 e 2023.

Ma cos’è l’Outdoor education? Sotto questo termine sono comprese una grande varietà di esperienze pedagogiche caratterizzate da didattica attiva che si svolge in ambienti esterni alla scuola e che è impostata sulle caratteristiche del territorio. Il soggetto che si aggiudicherà il bando dovrà quindi riprogettare e riorganizzare gli spazi esterni dei servizi educativi e delle scuole.

In linea con la cultura pedagogica dei paesi del Nord Europa e a seguito anche dalle necessità imposte dall'emergenza sanitaria l'Amministrazione Mugnaini punta su una gestione diversa dei giardini scolastici facendoli diventare così degli spazi di apprendimento che valorizzano il rapporto tra bambini e la natura con istallazioni a verde e spazi utili alla vita scolastica fuori come aula all'aperto.

"Outdoor education significa letteralmente educazione all’aperto e intende tutte le attività educative che vengono svolte all’aperto. Stare all’aria aperta, insieme ai propri coetanei, accresce le capacità sociali dei bambini e delle bambine che messi in un contesto diverso da quello dell’aula scolastica sono spinti a stare in relazione con se stessi e con gli altri in modo differente. Inoltre, alcune attività aumentano la consapevolezza verso i temi del rispetto dell’ambiente, della percezione del sé nel mondo e della salute di corpo e mente." spiega l'assessore all'Istruzione, Daniela Di Lorenzo.

Le aree interessate saranno: il giardino del nido d’infanzia presso la Casaccia, il giardino della scuola dell’infanzia Rita Levi Montalcini e della scuola dell’infanzia Gianni Rodari in località Montagnana, il giardino della scuola primaria N.Machiavelli, il giardino della scuola secondaria R.Fucini e tutte le aree gioco del comune.

L’offerta formativa dell’Outdoor education include quindi una numerosa gamma di attività didattiche che vanno da esperienze di tipo percettivo-sensoriale (per esempio orto didattico, realizzazione di percorsi come camminamenti sensoriali) ad esperienze basate su attività sociomotorie ed esplorative tipiche dell’Adventure education (per esempio realizzazione di tunnel e labirinti per mezzo di siepi e piante.).

Sul sito del Comune di Montespertoli è possibile prendere visione del bando e dei moduli per partecipare all'avviso. Le proposte di sponsorizzazione, complete della documentazione richiesta si possono scaricare all'indirizzo https://bit.ly/AvvisoPubblico-OutdoorEducation e inviare entro il 31/12/2023 tramite invio per pec al seguente indirizzo di posta elettronica certificata comune.montespertoli@postacert.toscana.it

Fonte: Comune di Montespertoli