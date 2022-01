Rissa a colpi di bottiglia, due denunce alle Cascine

Una violenta lite ha portato a due denunce a Firenze. Nella notte al parco Cascina si sono affrontati un 21enne e un 28enne, entrambi rimasti feriti. Si sono presi a bottigliate nel volto e sono stati denunciati per lesioni aggravate dagli agenti di polizia intervenuti sul posto. Il 21enne, di origini gambiane, ha riportato dieci giorni di prognosi per un trauma cranico e ferite da arma da taglio alla testa. Il 28enne, di origini nigeriane, ha ferite giudicate guaribili in sette giorni.