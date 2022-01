Ben 17 progetti di Servizio Civile a Pontedera, ecco dove

Sono 17 i progetti legati al Servizio Civile Universale sul territorio comunale di Pontedera. Il bando per la selezione scade il 26 Gennaio e possono presentare domanda i giovani tra 18 e 28 anni. Ecco le opportunità offerte:

1. Bibliolandia (cura e conservazione biblioteche) – ARCI Servizio Civile Pontedera

3. Educare al futuro (minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale ) – ARCI Servizio Civile Pontedera

4. Futuro in movimento: sport benessere e socialità (educazione e promozione dello sport, anche finalizzate a processi di inclusione ) – ARCI Servizio Civile Pontedera

5. In-dipendenza 2021 (persone affette da dipendenze come tossicodipendenza, etilismo, tabagismo, ludopatia…) – ARCI Servizio Civile Pontedera

6. L’ambiente è una risorsa da rispettare (riqualificazione urbana) – ARCI Servizio Civile Pontedera

7. Mai soli (adulti e terza età in condizioni di disagio) – ARCI Servizio Civile Pontedera

8. Non basta un anno a diventare giovani (minori e giovani in condizioni di disagio o di esclusione sociale) – ARCI Servizio Civile Pontedera

10. Pace, memoria e antifascismo: dalla cittadinanza attiva all’inclusione sociale (educazione e promozione della pace, dei diritti umani, della nonviolenza e della difesa non armata della patria) – ARCI Servizio Civile Pontedera

11. Senza limiti (disabilità) – ARCI Servizio Civile Pontedera

13. Assistenza soccorso Pisa e Livorno 2021 (pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale) – A.N.P.A.S. – Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze Pontedera

14. Ti invito a donare – Toscana (educazione e promozione dei diritti del cittadino) – AVIS regionale Toscana Pontedera

15. Digital senior: anziani attivi e connessi (animazione culturale con gli anziani) – CNA impresasensibile onlus Pontedera

16. S.I.R.E. Sistema integrato risposta emergenza 2021 (diffusione della conoscenza e della cultura della protezione civile e attività di informazione alla popolazione) – Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia Pontedera

17. Tutti all’opera (pazienti affetti da patologie temporaneamente e/o permanentemente invalidanti e/o in fase terminale) – Confederazione Nazionale Misericordie d’Italia Pontedera

I progetti hanno durata variabile tra 8 e 12 mesi e, ai giovani selezionati, sarà riconosciuto un assegno mensile di 444,30 Euro. Nella sezione dedicata del sito del Dipartimento delle politiche giovanili e il servizio civile universale sono consultabili tutte le informazioni utili.

Fonte: Comune di Pontedera - Ufficio stampa