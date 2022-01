Controquerela della cliente aggredita dal tassista: "Prognosi di 15 giorni per le ferite"

Controquerela per la 32enne canadese aggredita da un tassista in centro a Firenze tra il 13 e il 14 gennaio scorsi. Dopo quella annunciata dal tassista ieri, stavolta la denuncia sarà contro il tassista. Il legale della trentenne Mattia Alfano incontrerà i giornalisti assieme all'assistita.

"Presenteremo querela per lesioni aggravate - spiega Alfano -, la mia cliente ha ricevuto una prima prognosi di 15 giorni per le ferite riportate".

Nei giorni scorsi il tassista ha presentato attraverso la sua legale due querele a carico della donna, una in cui denuncia che sarebbe stata lei ad aggredirlo per prima e una per diffamazione aggravata.