Provano a rubare al supermercato, arrestati in tre

Hanno provato il colpo al supermercato ma sono stati bloccati e arrestati. In manette tre persone di origini georgiane a Lucca. In un esercizio di via Del Prete i tre hanno provato a rubare della merce nascondendola e oltrepassando le casse senza pagare. Il valore di cosmetici e articoli vari trafugati era di quasi 900 euro.

Due dei malviventi sono stati bloccati dal direttore del supermercato e dall'addetto alla sicurezza, i quali hanno chiamato i carabinieri. I militari hanno trovato anche il terzo complice, che si era dato alla fuga a bordo di una utilitaria. All'interno dell'auto sono stati trovati altri prodotti, ritenuti rubati sia in quell'occasione sia in circostanze precedenti. I tre sono in carcere.