Montelupo in lutto, è scomparso il maestro terracottaio Francesco Bitossi

È scomparso oggi Francesco Bitossi, terracottaio e presidente dell'Unione Fornaci della Terracotta di Samminiatello. Una grande perdita per la frazione e per tutta Montelupo Fiorentino, di un'icona dell'arte per eccellenza del territorio, la ceramica. Insieme al cugino Gloriano, deceduto nell'aprile del 2021, fu titolare della Bitossi Filippo & Figli, nata nel 1748.

A comunicarlo è il sindaco di Montelupo Fiorentino, Paolo Masetti, che su facebook ricorda Bitossi. "Francesco era una grande persona, mi mancheranno il suo sapere, il suo sorriso e la sua umiltà. Mi auguro che laddove andrà ci sia un tornio e tanta argilla da modellare (anzi ‘mota’ come si chiama da queste parti). Riposa in pace Francesco e saluta Gelasio, Gloriano e i tanti che ci hanno lasciato in questi anni. Felice di avere incrociato la tua vita".