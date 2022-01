Ictus dopo il vaccino AstraZeneca, la famiglia sporge querela

La famiglia di una 41enne colpita da ictus dopo il vaccino ha presentato una querela contro ignoti per lesioni personali colpose. La 41enne Irene Cervelli, residente a Capannori in provincia di Lucca, si è vaccinata con AstraZeneca nel maggio 2021 e il 3 giugno è stata colpita da un ictus. La donna ha riportato danni neurologici per cui è necessario un percorso riabilitativo; è stata ricoverata prima a Cisanello e poi al Versilia. La vicenda della capannorese sarebbe una di quelle che ha portato Aifa alla sospensione del vaccino AstraZeneca. Lo riporta Repubblica-Firenze.

L'avvocato della famiglia Cervelli scrive che "l'ictus da trombosi verificatosi in data 3 giugno 2021, successivamente alla somministrazione del vaccino Astrazeneca, ha provocato nella signora Cervelli danni neurologici consistenti che ad oggi non le permettono di essere autosufficiente. Sul fronte legale la famiglia alla luce del quadro clinico di Irene ed i relativi danni da ella subiti, dopo un'attenta analisi dei fatti e delle possibili responsabilità ascrivibili, ha proceduto in data odierna con il deposito presso la procura di Lucca di una querela contro ignoti per lesioni personali colpose ex art. 590 cp e 590 sexies cp redatta dal sottoscritto e dal collega avvocato Federico Corti al fine di far chiarezza circa eventuali responsabilità imputabili".